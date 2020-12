Veel Russen wantrouwen het Sputnik V-vaccin: 'Ik heb er niks positiefs over te zeggen'

Op straat hoor je eenzelfde soort scepsis. "Ik heb er niets positiefs over te zeggen," zegt een man desgevraagd. "Ik sta negatief tegenover vaccinatie. Ik vertrouw het niet." En een andere man: "Er geldt een vreemde leeftijdsgrens: tot 60 jaar. Dat betekent dat het gevaarlijk is voor mensen met een zwakke gezondheid." En jonge vrouw zegt: "Er is te veel tegenstrijdige informatie en dan is het virus ook nog eens is gemuteerd. Ik heb er gewoon onvoldoende vertrouwen in dat het een positief effect heeft." In een opiniepeiling zegt meer dan de helft van de Russische bevolking niet gevaccineerd te willen worden.

Veel onduidelijkheid

En er speelt nog iets anders. De autoriteiten hebben een "massale vaccinatie" in het vooruitzicht gesteld. In de Moskouse metro wordt het algemene publiek opgeroepen om een prik te gaan halen, maar het is volkomen onduidelijk hoeveel Sputnik V er beschikbaar is en hoeveel mensen er dus gevaccineerd kunnen worden. Het is zelfs niet te achterhalen hoeveel mensen er tot nu toe ingeënt zijn. "Om eerlijk te zijn ben ik te druk met de organisatie van het proces om me druk te maken over de statistieken," zegt hoofdarts Anna Matvejeva in het ziekenhuis waar Ludmila haar prik krijgt.

Die geheimzinnigheid geldt voor het hele land. Van Chabarovsk in het verre oosten tot Koersk in het uiterste westen en van Karelië in het noorden tot Rostov in het zuiden, overal geven regionale departementen voor de volksgezondheid en ziekenhuizen dezelfde ontwijkende antwoorden, hoewel de campagne al ruim twee weken aan de gang is. Hier zijn "ongeveer" duizend doses Sputnik V beschikbaar, daar "misschien" enkele tientallen. Bijna overal wordt beweerd dat er wel voldoende is toegezegd om iedereen te vaccineren. Maar wanneer dat zal arriveren, blijft onduidelijk.

Het zou onterecht zijn om nu al te beweren dat het Russische vaccinatieprogramma een mislukking is. En om effectiviteit en veiligheid van het vaccin in twijfel te trekken, is op z'n zachtst gezegd prematuur. Maar van een "massale vaccinatie" lijkt op dit moment nog lang geen sprake. Het lijkt er meer op dat Rusland uit prestigeoverwegingen zo snel mogelijk is begonnen met vaccineren, zonder zich al te veel zorgen te maken over de logistiek.