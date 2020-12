Deze organisaties helpen mensen die dat nodig hebben de kerstvakantie door

De agenda in de kerstvakantie is leeg voor veel mensen. De coronamaatregelen zorgen ervoor dat veel evenementen, bezoekjes of feesten niet door kunnen gaan. Om mensen die het nodig hebben een steuntje in de rug te bieden, worden er alsnog veel dingen georganiseerd door particuliere organisaties, stichtingen of gemeentes. En daar worden de deelnemers blij van.

Zo organiseert de Cruyff Foundation, in samenwerking met Krajicek Foundation en Sociaal Werk Nederland, de Wintergames voor jongeren in de kerstvakantie en de eerste twee maanden van het nieuwe jaar. "We willen de jongeren die dit nodig hebben een positieve impuls geven, een positief doel. Jongeren hebben in deze tijd minder mogelijkheden en krijgen minder aandacht. Ze zijn echt de dupe, en zo willen wij ze helpen", legt directeur van de Cruyff Foundation, Niels Meijer, uit.

Er zijn nog meer initiatieven: zo zetten tientallen mbo-studenten zich met meerdere activiteiten in voor volwassenen die dat nodig hebben. En wordt in het Groningse Ten Boer de workshop Chicks in the City georganiseerd, voor meisjes tussen 10 en 17 jaar, die de afleiding in de kerstvakantie goed kunnen gebruiken, is te zien in deze video: