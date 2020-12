Kan een artiest leven van jouw Spotify-streams?

Nu dit jaar de optredens bijna volledig geschrapt zijn, zijn artiesten meer afhankelijk van andere inkomsten. Zoals het geld dat ze krijgen voor het streamen van muziek.

En dat is veel te weinig, vindt de Union for Music. Deze organisatie komt op voor de belangen van artiesten en startte dit jaar een petitie tegen Spotify, het grootste muziekstreamplatform in Nederland. Meer dan 26.000 artiesten steunen deze actie inmiddels.

Miljoenen streams

Spotify wil niet zeggen wat artiesten precies verdienen, omdat het van veel factoren afhangt. Uit een rondgang van NOS Stories bij verschillende Nederlandse labels blijkt één stream zo tussen de 0,003 en 0,005 euro op te leveren. En dat is niet genoeg om van te kunnen leven, zegt bijvoorbeeld zangeres Jeanne Rouwendaal van de band Wies. "Je moet dan echt miljoenen streams hebben."

Iemand die dat heeft is hiphopartiest Bizzey. "Ik kan wel rustig stellen dat ik met de tachtig miljoen streams die ik met mijn nummer 'Traag' heb gepakt wel echt serieus geld heb verdiend." Maar optreden is voor hem financieel veel aantrekkelijker. "Omdat je met shows zóveel kan verdienen", zegt Bizzey.

Het meest gestreamde nummer van de band Wies is bijna 900.000 keer beluisterd. "Onze grootste inkomstenbron was het optreden, dus dat is best wel moeilijk en pijnlijk."

NOS Stories deed onderzoek naar Spotify en kwam erachter wat voor effect onder meer algoritmes hebben op jouw luistergedrag - en daarmee op het inkomen van de artiest.