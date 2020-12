'Recordomzet voor supermarkten: meer dan miljard euro in één week'

De supermarkten hebben vorige week een recordomzet van 1,02 miljard euro gedraaid. Het oude record dat stond op dezelfde week in 2017 is daarmee gebroken, meldt onderzoeksbureau Nielsen. Niet alleen de verkoop van levensmiddelen steeg, maar ook die van tabak, cadeaukaarten en (kras)loten.

De kerstweek is altijd een ongekend drukke periode voor supermarkten, maar de lockdown en de sluiting van niet-essentiële winkels doen daar nu nog een schepje bovenop. Om de drukte te spreiden, zijn relatief veel winkels in de aanloop naar Kerst langer open: sommige tot middernacht en een Jumbo-supermarkt in Breda is zelfs tijdelijk 24 uur open.

Op Kerstavond blijven volgens Openingstijden.nl dit jaar 1400 supermarkten 's avonds open, dat zijn er honderden meer dan andere jaren. Ook op Eerste Kerstdag blijven veel meer winkels open, vooral in Amsterdam, Den Haag en Almere: