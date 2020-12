Veteraan: Nederlandse militairen doodden burgers in Uruzgan

Defensie gaat met een oud-militair in gesprek over een mogelijk onrechtmatige beschieting in 2007 in de Afghaanse provincie Uruzgan, meldt Trouw. De veteraan zegt tegen de krant dat bij een beschieting van huizen mogelijk burgerdoden zijn gevallen.

Defensie noemt het verhaal 'zeer ernstig'. Het ministerie wijst er in de krant wel op dat de veteraan getraumatiseerd terugkwam uit Afghanistan en dat de ex-militair zich het incident mogelijk helemaal of voor een deel heeft ingebeeld.

De beschieting zou zich medio 2007 hebben afgespeeld in de Chora-vallei, waar oud-militair Servie Hölzken diende als pantsergenist. Hij en zijn kompanen gingen mee met patrouilles om geïmproviseerde bermbommen op te sporen.

Onderschept walkietalkieverkeer

Volgens de veteraan reed zijn eenheid op een avond langs bewoond gebied, toen zijn commandant met een scanner mogelijk walkietalkieverkeer van de Taliban onderschepte. Hölzken kreeg naar eigen zeggen daarna opdracht om met een zware mitrailleur op twee huizen te schieten, om te zien of er werd gereageerd.

Nadat de officier via de portofoons de vermeende Talibanstrijders over het mitrailleurvuur had horen praten en er uit het tweede huis mensen kwamen rennen, kreeg Hölzken de opdracht om op hen te schieten. "Ik ben ervan overtuigd dat we burgers hebben doodgeschoten", zegt hij.

Tijdens het incident kwam er volgens de ex-militair geen geweervuur van de andere kant. Ook zou hij hebben gemeld dat hij geen wapens had gezien.

"Ik denk dat we er wel vijf, zes kistjes munitie doorheen hebben gejaagd", zegt Hölzken in Trouw. "We vuurden totdat we geen beweging meer zagen." Hij noemt de beschieting "niet te rechtvaardigen". "We hadden alleen dat walkietalkieverkeer."

Een toenmalige kameraad van Hölzken, die niet met naam in Trouw wordt genoemd, bevestigt een groot deel van zijn relaas.

Meldpunt en commissie

Defensie zegt geschrokken te zijn van het verhaal. Een woordvoerder benadrukt dat het departement in de archieven niets is tegengekomen van een incident dat lijkt op dat wat Hölzken beschrijft. "Misschien is het wel gebeurd, maar wij kunnen het niet vinden."

Het departement heeft het Openbaar Ministerie gevraagd te bekijken of er sprake is van strafbare feiten. Daarnaast overweegt het ministerie om een meldpunt en een onafhankelijke commissie in te stellen. Bij die commissie zouden voormalig militairen mogelijk onrechtmatig gedrag uit het verleden in vertrouwen kunnen melden.