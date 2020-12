Drie agenten doodgeschoten in Frankrijk na melding huiselijk geweld

In een gehucht in centraal Frankrijk zijn drie agenten doodgeschoten. Volgens de eerste berichten kwamen de agenten kort na middernacht af op een melding van huiselijk geweld, niet ver van de plaats Saint-Just, in het departement Puy-de-Dôme.

Bij de woning zagen ze een vrouw op het dak. Twee gendarmes die haar probeerden te redden, werden door haar man onder vuur genomen. Een van de agenten overleed aan zijn verwondingen, de ander werd naar het ziekenhuis gebracht.

Vervolgens stak de schutter het huis in brand en schoot hij opnieuw op de politie. Daarbij kwamen nog eens twee agenten om. De vrouw is in veiligheid gebracht.

De schutter is een bekende van de politie, omdat het stel ruziede over de voogdij van de kinderen. De speciale politie-eenheid GIGN is ingezet om de man te arresteren.