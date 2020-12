EOD opgeroepen na vondst zwaar vuurwerk in Leerdam

Bij twee huiszoekingen in het Utrechtse Leerdam heeft de politie illegaal vuurwerk gevonden. Twee mannen van 29 en 30 jaar zijn aangehouden.

In een woning aan de Lodewijk van Nassaustraat vond de politie maandagavond na een tip enkele tientallen cobra's. Bij een huiszoeking vanochtend aan de Brunellaan was de vondst een stuk groter. Daar werd volgens de politie zoveel illegaal vuurwerk gevonden dat de Explosieven Opruimingsdienst Defensie werd ingeschakeld om het vuurwerk af te voeren.

Hier ging het in totaal om 150 nitraten en 60 shells, een soort mortierbommen, schrijft RTV Utrecht. Daarnaast werden in de woning ook een handelsvoorraad verdovende middelen, een nepvuurwapen, een steekwapen en een luchtbuks gevonden. Ook deze goederen zijn in beslag genomen.

Burgemeester Sjors Fröhlich van de gemeente Vijfheerenlanden is geschrokken van de vondsten. "Als dit was ontploft, was er enorme schade aan het huizenblok toegebracht", schrijft hij op Twitter. Hij bereidt de sluiting van de panden voor.