Gedupeerden toeslagenaffaire krijgen allemaal 30.000 euro

De gedupeerde ouders uit de toeslagenaffaire krijgen allemaal 30.000 euro als compensatie. Dat bedrag zal in de komende vier maanden worden uitgekeerd aan iedereen die nu al in beeld is als gedupeerde.

Dat heeft staatssecretaris Van Huffelen van Financiën gezegd na een overleg op het Catshuis. Als dat betekent dat sommige ouders meer krijgen dan waar ze eigenlijk recht op hebben, neemt het kabinet dat voor lief. Er zal dan niets teruggevorderd worden, ze mogen het geld houden.

Volgens Van Huffelen krijgen ouders die meer schade hebben geleden dan 30.000 euro, uiteindelijk ook meer geld als ze daar recht op hebben. "Het is belangrijk dat we nu echt een stap gaan zetten en dat we sneller gaan compenseren", zei ze. Het bedrag is gebaseerd op het gemiddelde dat tot nu toe aan ouders is uitgekeerd die al wel schadeloos zijn gesteld.