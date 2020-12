Supermarktmedewerker neergestoken in Amsterdam

In Amsterdam is in de wijk Watergraafsmeer een medewerker van een supermarkt neergestoken. Hij is met spoed afgevoerd naar het ziekenhuis, twittert de politie. Waarom de medewerker werd neergestoken, is onduidelijk.

Het Parool schrijft op basis van ooggetuigen dat hij zou zijn neergestoken door iemand die geen mondkapje wilde dragen. De politie zegt de betrouwbaarheid van die ooggetuigenverslagen te betwijfelen.

"In alle gesprekken die ik met mijn collega's heb gevoerd, ook die ter plaatse zijn, is het woord mondkapje geen enkele keer voorgekomen", zegt een woordvoerder.

De dader is nog spoorloos. Via Burgernet heeft de politie een signalement gedeeld. Het zou gaan om een man met grijze trainingsbroek en een witte hoodie.