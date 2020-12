Afhalen met Kerst is populair: 'Mensen willen gemak deze feestdagen' 

Wie tijdens de Kerstdagen eten wil afhalen of laten bezorgen en nog niks heeft geregeld, loopt de kans achter het net te vissen. De meeste horecazaken die kerstdiners bezorgen zitten al vol, laat Koninklijke Horeca Nederland. "Het kerstdiner laten bezorgen is dit jaar populairder dan verwacht."

Volgens de brancheorganisatie komt dat doordat hotels sinds de aangescherpte coronamaatregelen hun restaurant niet meer open mogen hebben, terwijl mensen dit jaar toch iets speciaals van Kerst willen maken en tegelijkertijd de lokale horeca willen steunen.

Voor horeca-ondernemer en chef, Luuk Tjen, is het de komende dagen nog flink doorwerken. Hij runt in Amsterdam 'De keuken van Tjen'; een eenmanszaak. Hij brengt culinaire maaltijden rond. Afgelopen week nam hij ruim vijftig bestellingen op van mensen die dit jaar met Kerst een Aziatische rijsttafel willen.

Het liep beter dan verwacht, maar toch wilde hij geen extra bestellingen aannemen: "Ik wil de kwaliteit garanderen en ik wil ook zeker weten dat ik deze hoeveelheid aankan." Op zijn website was afgelopen weekend al te lezen dat zijn kerstdiners zijn uitverkocht. Koninklijke Horeca ontvangt signalen van ondernemers door het hele land dat mensen pas na Kerst weer bestellingen kunnen doen.

Bezorgen tijdens de feestdagen

Tjen is van plan bijna alle kerstmaaltijden zelf bij zijn klanten te bezorgen. Andere restaurants sloten zich aan bij bestelsites zoals Thuisbezorgd.nl. Daar verwachten ze dit jaar extra drukte rond de feestdagen, al blijkt uit onderzoek van Thuisbezorgd dat het bestellen van eten tijdens de feestdagen al langer in de lift zit. Het aanbod is de afgelopen jaren gegroeid waardoor luxer eten dat eerder alleen in restaurants te krijgen was, nu ook bezorgd kan worden.

"Mensen willen gemak tijdens de feestdagen en daarom houden we rekening met extra drukke Kerstdagen dit jaar. We hebben vanaf Kerstavond meer callcenter- en bezorgmedewerkers ingepland", zegt een woordvoerder van Thuisbezorgd.nl, "zodat als het druk wordt, we snel kunnen opschalen".