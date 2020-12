82.340 nieuwe besmettingen in week, stijging van zo'n 20 procent

In een week tijd zijn er 82.340 nieuwe positieve testen bij het RIVM gemeld. Een week eerder waren dat er 58.412.

De nieuwe cijfers zijn echter vertekend door 6000 tests van de week ervoor die door een storing pas later zijn meegeteld. Tel je dat aantal op bij de cijfers van vorige week, dan was er de afgelopen week een stijging van 20 procent. De week daarvoor was dat nog 50 procent.

R-getal blijft gelijk

Het zogenoemde besmettingsgetal R was op 4 december 1,25. Dat betekent dat 100 mensen samen 125 anderen besmetten. Alleen als de R onder de 1 zakt, neemt de verspreiding van het virus af. Half oktober was dat het geval, toen zakte de R net onder de 1.