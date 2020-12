Films snel uitbrengen voor thuis op de bank, of wachten op de bioscoop? 

Dat nou nét Warner Bros besluit om de films direct op zijn streamingdienst HBO Max te plaatsen (voor een maand, daarna is de film weer alleen in de bioscoop te zien) is niet geheel toevallig. De dienst maakt vooralsnog geen sterke start. De concurrentie in Amerika is daarnaast groter dan in Nederland. Zeventien nieuwe films moeten een extra steuntje in de rug zijn.

Deze ontwikkeling hoeft niet direct gevolgen te hebben voor de Nederlandse markt. De Amerikaanse markt steekt anders in elkaar, zegt filmjournalist Nico van den Berg. "Bioscoopbezoeken in de VS nemen al jaren af, terwijl ze in Europa en Azië juist groeien. Filmstudio's bepalen per markt wat de meest lucratieve methode is om een film uit te brengen. In de VS spelen andere belangen."