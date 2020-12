Grapperhaus: strenger optreden tegen winkeliers die lockdown omzeilen

Gemeenten gaan strenger optreden tegen niet-essentiële winkels die vanwege de lockdown zijn gesloten, maar toch spullen verkopen. Dat zei minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid na afloop van het wekelijks overleg met alle veiligheidsregio's.

"We zien dat sommige winkels in de detailhandel het moeilijk vinden om zich aan de regels te houden", zei Grapperhaus. In meerdere gemeenten zetten ondernemers bijvoorbeeld een kraampje met spullen voor de deur. Dat mag niet, want zij hebben volgens Grapperhaus geen vergunning om iets te verkopen.

Ook mogen winkeliers klanten niet een voor een binnenlaten, zegt de Nijmeegse burgemeester Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad. "Dat is niet de bedoeling." Toch zagen hij en zijn collega's dat op meerdere plekken gebeuren. "Op een aantal plaatsen wordt erg creatief omgegaan met de regels."

Glühwein-route

Ondernemers die koffie of een broodje to go verkopen, mogen wel open blijven. "Maar de 'glühwein-route' is op het randje", zei Bruls. Her en der trekken verkooppunten van de warme alcoholische drank veel bezoekers. Als gemeente moet je je volgens hem afvragen of het passend is om zoiets toe te staan als het te druk wordt.

Bij sommige groothandels was het afgelopen weekend erg druk. Dat noemt Bruls "zeer ongewenst". Het "doet iets met de samenleving" als het druk is bij de groothandels, terwijl de winkelcentra leegstaan, volgens Bruls.

Minister Grapperhaus gaat kijken of aan die drukte iets kan worden gedaan. Wat Bruls betreft neemt de minister daar deze week nog een besluit over.

Winkels die wel open mogen blijven zijn bijvoorbeeld supermarkten, apotheken en audiciens.