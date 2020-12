Waarom honderden Libanese artsen het land verlaten

"Het zijn de besten die vertrekken en die zonder problemen een baan vinden in het buitenland. Ze hebben daar eerder gewerkt en gestudeerd. Iedereen kent elkaar en het is allemaal zo geregeld", zegt Sharaf Abou Sharaf, hoofd van het dokterssyndicaat in Beiroet. "Elke dag schrijven we gemiddeld tien referenties voor artsen die willen gaan. En je moet bedenken dat de helft niet eens zo'n referentie nodig heeft."

Abou Sharaf vertelt dat inmiddels actief geprobeerd wordt om de artsen hier te houden. "We praten met hun werkgevers. Kijken of ze een hoger salaris kunnen krijgen. Het financiële aspect is belangrijk. Veel artsen hebben bijvoorbeeld kinderen die in het buitenland studeren. Die kunnen ze door alles wat er is gebeurd geen geld meer sturen vanuit Libanon. Dat zijn vervelende dingen."