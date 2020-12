Weer covidpatiënten naar Duitsland, Nederlandse ziekenhuizen overvallen door nieuwe piek

Bijna twee maanden lang was het niet nodig, maar vandaag zijn de eerste coronapatiënten weer overgeplaatst van Nederlandse naar Duitse intensive cares. Steeds meer ziekenhuizen hebben opnieuw de handen vol aan covid en ze zijn overvallen door de laatste piek. "Twee weken geleden waren we nog bezig met het opschalen van de reguliere zorg."

Om die druk (iets) te verlichten zijn twee Nederlandse coronapatiënten vandaag per helikopter naar Duitsland vervoerd vanuit het Spaarne Gasthuis in Haarlem en de Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) in Almelo. "In de tweede golf hebben we onze IC-capaciteit opgeschaald, maar de laatste weken is de druk toch hoog", zegt bedrijfskundig clustermanager Wilfred Dijkstra. "Daarom zijn onze patiënten eerst binnen Nederland uitgeplaatst en nu moet dat dus ook weer naar het buitenland."

Ziekenhuizen bepalen niet zelf of ze hun coronapatiënten binnen Nederland of over de grens worden vervoerd. Zij geven aan het Landelijk Centrum Patiëntenspreiding (LCPS) door dat het te druk is en die bepaalt daarna wat er mogelijk is. "Elke ochtend wachten we op het nieuws of onze patiënten weg kunnen en waarnaartoe", zegt een woordvoerder van het Zuid-Limburgse ziekenhuis Zuyderland.