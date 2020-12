Naar school in de kerstvakantie 'om hersenen warm te houden'

Directeur Bart Vervoort organiseerde de winterschool ook al op zijn vorige basisschool. Hij begon ermee in 2009, toen liep het nog niet zo'n storm. "Ik werd dan gebeld door een moeder met de vraag of haar zoon nou echt uit bed moest komen. Maar door de jaren heen is het heel succesvol geworden, en vanwege alle corona-ellende gaan de aanmeldingen nu extra rap."

Voor zover bekend is de winteracademie redelijk uniek: de meeste basisscholen kiezen ervoor om de hele kerstvakantie 'gewoon' te sluiten. De kinderen en ouders van de Polsstok kunnen zelf kiezen of ze naar de extra lessen willen komen. "We selecteren niet op een manier van: jij en jij moeten komen. maar, we sporen hier en daar wel een beetje aan als we denken dat het goed is voor het kind", zegt Vervoort.