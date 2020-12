In tweede golf inmiddels meer covidpatiënten opgenomen dan in voorjaar

Het aantal mensen dat sinds de afgelopen zomer met covid-19 in het ziekenhuis is opgenomen, overtreft inmiddels de ongeveer 17.500 van het voorjaar. Dat zei voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg tijdens zijn wekelijkse persmoment.

Na de maatregelen van afgelopen oktober hoopte Kuipers dat het aantal IC-bedden voor covidpatiënten rond Oud en Nieuw beperkt zou kunnen blijven tot zo'n 300. Dat worden er in werkelijkheid waarschijnlijk minstens 640; ruim twee keer zoveel dus.

Dat is minder dan de helft van het aantal mensen dat op het hoogtepunt van de 'eerste golf' met covid-19 op de intensivecareafdelingen lagen. Belangrijk verschil is echter dat de Nederlandse ziekenhuizen nu het normale operatieprogramma zoveel mogelijk overeind proberen te houden, waardoor de druk alsnog hoog is.

Verplaatsingen naar Duitsland

De verwachting is dat er op 1 januari daarnaast nog tenminste 1900 covidpatiënten op normale verpleegafdelingen liggen. Ook dat is ver boven de aanvankelijke voorspellingen.

Omdat de ziekenhuisbezetting momenteel met zo'n 20 procent per week groeit, zijn de ziekenhuizen begonnen om weer mensen te verplaatsen naar Duitsland. "We kunnen daar niet mee wachten tot de absolute piek is bereikt, want dan heb je het risico dat er onvoldoende vervoerscapaciteit is", legde Kuipers uit.

'Fantastisch nieuws'

Kuipers zei zich zorgen te maken over de nieuwe variant van het virus die mogelijk het aantal besmettingen verder opstuwt. Daar staat tegenover dat vandaag het vaccin van Pfizer en BioNTech is goedgekeurd voor gebruik. "Fantastisch nieuws", aldus Kuipers.