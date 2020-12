Man (63) overleden na aanrijding met pakketbezorger in Elst

Een 63-jarige man die afgelopen vrijdag in het Gelderse Elst werd aangereden door een pakketbezorger is aan zijn verwondingen overleden. Hij kwam op een kruising met zijn scootmobiel in botsing met het bestelbusje.

Na de aanrijding werd de man in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij aan zijn verwondingen bezweken.

Het is onduidelijk hoe het ongeluk precies kon gebeuren. De politie is nog bezig met het onderzoek, meldt Omroep Gelderland. De 22-jarige pakketbezorger is eveneens afkomstig uit Elst.