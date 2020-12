Aardbeving bij Gronings dorp Loppersum

Tussen Loppersum en Westeremden in de provincie Groningen is vanochtend een aardbeving geweest. De beving was op 3 kilometer diepte en had volgens het KNMI een kracht van 1,8.

Via de aardbevingsmelder van RTV Noord meldden verscheidene Groningers uit de omgeving dat ze de aardbeving hebben gevoeld. "Het huis kraakte en schudde even", schrijft een inwoner van Bedum.

Aardbevingen komen geregeld voor in de provincie Groningen. Vorig jaar waren er in totaal 87 bevingen, waarvan 11 met een kracht boven de 1,5, blijkt uit cijfers van het KNMI. Ze zijn het gevolg van de gaswinning.