Om mutatie coronavirus te vinden, is extra onderzoek nodig. Doet Nederland genoeg?

Het gemuteerde coronavirus in het Verenigd Koninkrijk is ontdekt omdat daar veel extra onderzoek wordt gedaan naar besmettingen met het virus. De Europese evenknie van het RIVM heeft andere landen opgeroepen om ook meer aan dit 'sequencen' te doen, om de nieuwe mutatie beter in beeld te brengen. In Nederland gebeurt dit alleen steekproefsgewijs, maar dit wordt de komende tijd wel uitgebreid, laat het RIVM desgevraagd weten.

Momenteel zenden vijftien labs verspreid over heel Nederland monsters van besmette personen in bij het RIVM die geanalyseerd worden, legt het instituut uit. "Dat worden meer labs in de toekomst."

Dat gaat veel verduidelijken, zegt epidemioloog Amrish Baidjoe. "Want mark my words: ze komen erachter dat deze mutatie al langer in circulatie is dan nu gemeten."