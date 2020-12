Sterrenkundige maakt zich op voor 'kosmische kus' van Jupiter en Saturnus

Langzaam maar zeker voltrekt zich een zeldzaam fenomeen aan de hemel. Vanavond en morgenavond staan Jupiter en Saturnus op het oog heel dicht bij elkaar. Sterrenkundige Theo Jurriens van de Rijksuniversiteit Groningen omschrijft het als "een kosmische kus van de twee grootste planeten van ons zonnestelsel."

Al wekenlang volgt Jurriens het fenomeen. "Met een chic woord noemen we die samenstand ook wel conjunctie. De planeten staan schijnbaar heel dicht bij elkaar", vertelt hij aan RTV Drenthe. De afstand lijkt klein, maar schijn bedriegt.

"Je kunt het een beetje vergelijken met wat veel mensen doen bij de Toren van Pisa. Dan maken ze een foto waarbij het lijkt alsof ze tegen de scheve toren aan staan. Dat is ook niet zo, dat is een trucfoto", zegt Jurriens. "Die planeten staan dus ook in het echt niet bij elkaar. Het zijn nog steeds gigantische afstanden."

800 jaar geleden

Volgens sterrenkundige Marlies van de Weijgaert van de Rijksuniversiteit Groningen was de laatste keer dat Jupiter en Saturnus zo dicht bij elkaar te zien waren bijna 800 jaar geleden. "Elke 20 jaar is er zo'n conjunctie, maar de laatste keer dat ze zo dicht bij stonden was in 1226."

De eerstvolgende mogelijkheid om de planeten zo te zien, is op 15 maart 2080. Wie dat mist, moet wachten tot augustus 2417.

Rond 05.00 uur is volgens Jurriens de ideale tijd om het fenomeen te zien, omdat de planeten dan nog goed boven de horizon staan. "Een kleine tip is dan om een gestrekte arm te maken, dan plaats je je pink bij de horizon. En dan heb je bij je duim Jupiter en Saturnus."

Jurriens hoopt ondertussen op een heldere avond. "Maar we hebben in het noorden wel wat pech de laatste weken. Het is wat bewolkt geweest. Maar goed, we moeten maar even een schietgebedje doen dat het vanavond en maandagavond toch helder is."

Na vanavond zijn de planeten ook de komende dagen nog te zien. "Na maandag gaan de planeten weer verder uit elkaar, dus ook dat proces kun je nog keurig volgen. Maar richting januari is het steeds slechter te zien."