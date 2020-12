Gaslek na botsing in Rotterdam

In Rotterdam is gisteravond een gaslek ontstaan toen een auto tegen een meterkast op straat botste. Het voertuig sloeg bij de rotonde op de Galileistraat door onbekende oorzaak over de kop en raakte het kastje.

In de wagen zaten meerdere mensen. Enkele van hen zouden zijn weggerend, meldt de regionale zender Rijnmond.

De bestuurder van de wagen, een 19-jarige Rotterdammer, mankeerde niets. Een bijrijder is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een 21-jarige man uit Duitsland.

Volgens de politie ontstond door de botsing een aanzienlijk gaslek. Netbeheerder Stedin heeft de gasleiding dichtgezet, zodat er geen gevaar meer is voor de omgeving. Omliggende gebouwen kwamen daardoor zonder gastoevoer te zitten, maar het gaat hoofdzakelijk om leegstaande bedrijfspanden.