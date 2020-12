Oudejaarsconference Youp van 't Hek gaat toch door

De oudejaarsconference van Youp van 't Hek gaat dit jaar door. Dat heeft de cabaretier bekendgemaakt in het tv-programma Even tot hier. De show is op Oudejaarsavond om 22.30 uur te zien op NPO 1, heeft BNNVARA laten weten.

Het wordt volgens de omroep de laatste oudejaarsconference van de Van 't Hek. De 66-jarige heeft die dan tien keer gedaan. De show van dit jaar heet Korrel Zout.

Van 't Hek gaf eerder aan niets te voelen voor een tv-registratie met minder dan dertig mensen als publiek, omdat de oudejaarsconference dan niet tot z'n recht zou komen.

De cabaretier kreeg begin deze maand geen toestemming van de gemeente Amsterdam om een show voor meer dan dertig mensen te houden in theater Carré. Inmiddels zijn alle theaters tot en met 19 januari dicht voor publiek. Ook bij tv-opnames is publiek tot die tijd niet welkom.