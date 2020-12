Waalbrug bij Nijmegen open na renovatie, maar verfbeurt was te duur

Alle vier rijstroken van de Waalbrug bij Nijmegen zijn weer open, na een maandenlange opknapbeurt. Er was wel een tegenvaller. De renovatie viel onverwacht zo duur uit, dat er geen geld meer is om de metalen boogconstructie opnieuw te schilderen.

Ruim anderhalf jaar is er aan het rijksmonument uit 1936 gewerkt, meldt Omroep Gelderland. De brug heeft een nieuw betondek gekregen en de busbaan en fiets- en voetpaden zijn aangepast.

Zware vrachtwagens en landbouwvoertuigen mogen er overigens pas vanaf eind maart overheen. Eerst moet nog een steiger onder de hoofdoverspanning worden weggehaald.

Extra budget

Voor de renovatie van de Waalbrug was aanvankelijk 40 miljoen euro uitgetrokken. Maar het ging mis toen op grote schaal chroom-6 werd aangetroffen. De giftige stof, die vroeger vaak in verf werd gebruikt om roestvorming tegen te gaan, is op de brug aangebracht op de gehele staalconstructie.

In juli stelde minister Van Nieuwenhuizen ruim 25 miljoen euro extra beschikbaar om de verf met chroom-6 zoveel mogelijk veilig te verwijderen.

Verwaarloosd en roestig

De hogere kosten leidden ertoe dat de boogconstructie van de Waalburg geen nieuwe verfbeurt heeft gekregen. Volgens de minister kan de oude verflaag (inclusief chroom-6) nog wel een jaar of tien mee. De planning is nu dat de bogen in 2030 opnieuw worden geschilderd.

Mooi is het niet, die afbladderende verflaag op de verder gerenoveerde brug. "De huidige verwaarloosde en roestige staat van de boogconstructie detoneert in de omgeving", erkent de gemeente Nijmegen.

Tegelijk zijn de deskundigen het er wel over eens dat de afbladderende verflaag geen kwaad kan. "Chroom-6 komt vrij bij het spuiten met chroomhoudende verf of door het geverfde oppervlak te schuren, slijpen, zagen of verhitten. Bij het eventueel afbladderen van verf is de chroom-6 gebonden in de verf en komt zo niet in de lucht", aldus een woordvoerster van Rijkswaterstaat.