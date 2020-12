Banken gaan oplichtingsslachtoffers van spoofing vaker compenseren

Banken gaan slachtoffers van 'spoofing' vaker compenseren. Minister Hoekstra van Financiën heeft daar afspraken over gemaakt met de vier grote banken, ABN Amro, ING, Rabobank en De Volksbank (SNS).

Bij spoofing word je door criminelen opgebeld met het echt lijkende, vervalste (gespoofte) telefoonnummer van de bank. Ze vertellen dat er verdachte activiteiten zijn met je bankrekening. Heel geraffineerd wordt uitgelegd dat je je geld moet veiligstellen.

In werkelijkheid is er niets aan de hand, maar door het geld 'veilig te stellen' maak je het in feite over naar criminelen en ben je het kwijt. Volgens het ministerie van Financiën wordt deze vorm van oplichting steeds populairder.

Schaadt vertrouwen in banken

Spoofing werd tot nu toe niet gecompenseerd door banken, omdat de klant zelf de beslissing heeft genomen om geld over te maken.

Na Kamervragen besloot minister Hoekstra in overleg te gaan met de banken, niet alleen omdat het "schrijnend" is dat criminelen "op geraffineerde wijze" geld afhandig maken van consumenten, maar ook omdat het het vertrouwen in banken en in het digitale betalingsverkeer ondermijnt.

De banken pakten de handschoen op en hebben nu minimale eisen geformuleerd waaraan een spoofing-geval moet voldoen om voor compensatie in aanmerking te komen.

Aangifte

Ten eerste moet er aantoonbaar en overtuigend sprake zijn van misbruik van de naam of telefoonnummer van de eigen bank. Op de tweede plaats moet het slachtoffer aangifte bij de politie hebben gedaan en moet hij of zij de bank een kopie van het proces-verbaal van de aangifte verstrekken.