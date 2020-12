Vrouw komt explosief inleveren bij politie: bureau en woningen ontruimd

Het politiebureau in Drunen is vanochtend enige tijd ontruimd geweest nadat iemand binnen was komen lopen met een explosief. De bewoners van twee omliggende panden moesten ook hun huis uit.

De vrouw wilde het explosief inleveren. De politie schrijft op Twitter dat uit voorzorg werd besloten tot ontruiming, "om een explosieve situatie te voorkomen".

Het explosief werd op de stoep voor het bureau gelegd en de straat werd afgesloten met linten. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie kwam langs en constateerde dat het om een gedemonteerde mortiergranaat uit de Tweede Wereldoorlog ging. Het is niet bekendgemaakt hoe de vrouw aan het explosief is gekomen.

"Op zich heel goed dat mevrouw meteen ingreep", zegt een woordvoerder van de politie tegen Omroep Brabant. "Maar zo'n explosief leg je over het algemeen niet zomaar bij de gevonden voorwerpen neer. Vind je een explosief, bel dan 112 en dan komen we langs."