Honderden pakketpunten vanaf maandag alsnog dicht

Zeker honderden winkels met een pakketpunt zijn vanaf maandag niet meer open. Zowel Primera als Audax, eigenaar van Bruna, AKO en The Read Shop, sluit het merendeel van de winkels.

De winkels mogen openblijven tijdens de lockdown van de overheid, maar mogen geen producten verkopen. Iemand die een pakket ophaalt in de winkel, moet zijn kraslot of tijdschrift vervolgens bij de supermarkt verderop kopen.

"Dat leidt tot vervelende situaties in de winkels", laat een woordvoerder van Audax weten. "Het is niet aan mensen uit te leggen dat ze wel postzegels mogen kopen maar geen ansichtkaart. Dat leidt tot onbegrip. Daarnaast is het economisch ook niet aantrekkelijk zo om open te blijven."

Extra vergoeding

PostNL gaf pakketpunten vanaf deze week een extra vergoeding om open te blijven, maar dat is volgens de winkels onvoldoende om de zaken open te kunnen houden.

Primera zegt dat de meeste van zijn 520 winkels dichtgaan. Ook bij Audax gaat het om honderden zaken. Daarnaast kunnen nog eens honderden franchisenemers zelf besluiten of ze meedoen. Volgens Audax is een groot deel dat van plan.