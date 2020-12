RIVM meldt 12.844 nieuwe besmettingen, hoger door correctie na storing

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 12.844 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 1642 meer dan gisteren werden gemeld.

Eerder deze week werden 6000 positieve tests niet meegeteld door vertraging in het GGD-computersysteem. Een deel van die positieve tests is alsnog vandaag meegeteld, al is het niet duidelijk hoeveel precies. "Maar zelfs inclusief die correctie zijn de aantallen hoog", laat het RIVM weten.