10 jaar Arabische Lente, wat heeft het gebracht?

Een Tunesische straatverkoper wordt op 17 december 2010 onbedoeld een symbool. De 26-jarige Mohammed Bouazizi is radeloos als de politie zijn handelswaar in beslag neemt en steekt zichzelf uit protest in brand. Het is het begin van de Arabische Lente.

Niet alleen Bouazizi is het zat, in de hele regio lopen talloze pleinen vol. Van Egypte tot Syrië laten mensen hun stem horen. Ze willen brood op de plank en zijn klaar met hun leiders.

Nu, tien jaar later is het de vraag of er ooit een einde is gekomen aan die lente en wat het resultaat is. We gaan terug naar de plekken waar de straten toen vol stonden. Is de revolutie in Tunesië gelukt en hoe gaat het nu in landen als Libië en Egypte? Bekijk het hier: