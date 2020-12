Vandaag blijkt hoe scherp de foto van de Kinderopvangtoeslag-commissie is

De commissie heeft nadrukkelijk niet de opdracht om schuldigen aan te wijzen, maar er zal waarschijnlijk toch een beeld ontstaan. "Ouders zullen begrijpen wie verantwoordelijk is", verwacht Omtzigt. Dat zo ongeveer iedere betrokkene in meer of mindere mate iets te verwijten is, lijkt duidelijk. Maar omdat het kabinet uiteindelijk verantwoordelijk is, wordt vooral naar de bewindslieden gekeken.

Niet in de laatste plaats door het kabinet zelf. Onderling wordt gesproken over wie 'verantwoordelijkheid moet nemen' en wanneer. Een denkbaar scenario is het aftreden van Eric Wiebes. Hij was in de toeslagenaffairetijd staatssecretaris van Financiën en heeft toen steken laten vallen.

'Idioot'

Dat vond Wiebes zelf ook, bleek uit zijn verhoor, waarin hij onder meer zijn eigen antwoorden op Kamervragen van destijds "verbijsterend", "idioot" en "gewoon fout" noemde. Toen hij wegliep na zijn verhoor was nog net te horen dat hij mompelde: "Wat een verdrietige boel. Verschrikkelijk".

Aftreden van Wiebes zou overigens een ongebruikelijke stap zijn. Het ging namelijk mis toen hij staatssecretaris van Financiën was. Nu is hij minister van Economische Zaken en dus niet meer politiek verantwoordelijk (dat is de huidige staatssecretaris Van Huffelen). En praktisch gezien: Wiebes gaat over de economie en Nederland zit in een economische crisis. Is aftreden dan wel handig?

Srebrenica-scenario

Maar politieke verantwoordelijkheid nemen gaat niet in de eerste plaats over handig. Het gaat meer om het gebaar. Daar komt het Srebrenica-scenario uit 2002 om de hoek kijken. Dat ging als volgt: het kabinet Kok-II trad in 2002 af naar aanleiding van een rapport over de val van de Bosnische enclave. Maar omdat dat kort voor al geplande Kamerverkiezingen gebeurde, had het praktisch gezien weinig consequenties.

Over eenzelfde gebaar van Rutte - die in zijn tien jaar als premier eindverantwoordelijk was voor de hele duur van de affaire - wordt nu in kabinetskring ook gesproken. Met de verkiezingen half maart en het Kamerdebat over het rapport na het kerstreces, is verwachting overigens dat welk gebaar dan ook pas volgend jaar wordt gemaakt.

De commissie presenteert het rapport vandaag om 13.00 uur. De NOS zendt het vanaf 12.55 uur uit op NPO 1, NPO Radio 1, NPO Politiek, NOS.nl en in de NOS-app.