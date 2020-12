Spaanse politici en zakenlui opgepakt om witwassen voor Russische criminelen

De politie in Spanje heeft bij een enorme actie tegen witwassen door de Russische maffia 23 mensen gearresteerd, vuurwapens en 300.000 euro in contanten in beslag genomen, evenals 16 personenauto's, diamanten en cryptomunten. Ook werden bankrekeningen en eigendommen ter waarde van miljoenen euro's geblokkeerd.

Volgens de politie is vooral geld van Russische criminelen witgewassen en was de organisatie diep geïnfiltreerd in de belangrijkste sectoren van de Spaanse economie en in overheidsinstellingen. Een groot aantal corrupte juristen, ambtenaren, politici, zakenmensen en computerhackers zou bij de criminelen 'in dienst' zijn.

Doordat de organisatie zo diep was doorgedrongen in overheidsorganisaties, was ze lange tijd ook veilig voor de politie. Het onderzoek, dat zeven jaar heeft geduurd, is dan ook onder de grootste geheimhouding uitgevoerd.

Bekijk hier wat de politie tijdens de inval allemaal tegenkwam: