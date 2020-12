Minister 'boos en teleurgesteld' over herhaaldelijke drukte op Schiphol

De Kamerleden willen onder meer van de bewindspersonen weten wat ze ervan vinden dat mensen bij de paspoortcontrole dicht op elkaar staan. Ook vragen ze zich af of er op de luchthaven opnieuw een teststraat moet komen voor reizigers en personeel. Van Nieuwenhuizen ging niet specifiek in op deze vragen.

Burgemeester Schuurmans van Haarlemmermeer, verantwoordelijk voor de openbare orde op Schiphol, zegt dat de drukte deels te verklaren is door de extra controles die de marechaussee moet uitvoeren. Die heeft het drukker vanwege de verplichte gezondheidsverklaringen en met het deel van de reizigers dat een negatieve uitslag van een coronatest bij zich moet hebben, meldt NH Nieuws.

'Blokkade' op vrijdag

Actiegroep Extinction Rebellion zegt dat het vrijdag om 10.00 uur de ingangen van Schiphol blokkeert. "We grijpen de voorkeursbehandeling in de coronacrisis aan om aandacht te vragen voor de algehele uitzonderingspositie van de luchtvaart", staat in het persbericht.

De actiegroep is naar eigen zeggen niet van plan individuele reizigers dwars te zitten. De actie is gericht tegen de kabinet en de Schiphol Group "en de voorrangspositie die het bedrijf krijgt in de klimaatcrisis". De actievoerders schrijven dat de actie volledig coronaproof zal zijn.