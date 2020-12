Regionale omroepen en NOS maken vanaf januari gezamenlijk extra journaal

De dertien regionale omroepen en de NOS starten vanaf 4 januari gezamenlijk met een nieuw journaal met regionaal nieuws op NPO2. Het NOS Journaal Regio is elke werkdag te zien om 18.15 uur.

In NOS Journaal Regio komen regionale nieuwsverhalen aan bod die ook landelijk interessant zijn. Het journaal begint direct na het zesuurjournaal en wordt gemaakt door Bureau Regio, de redactie van de regionale omroepen bij de NOS. Na de twee journaals volgt op NPO2 een nieuw twee uur durend blok van programma's met een regionaal karakter: NPO Regio.

Hoofdredacteur NOS Nieuws Marcel Gelauff: "Met dit nieuwe initiatief snijdt het mes aan twee kanten: de kijker krijgt een nog bredere blik op wat er in Nederland gebeurt en door de samenwerking met de regionale omroepen verdiept onze journalistieke kwaliteit zich."

'Haarvaten van onze samenleving'

Matthijs Nieuwenhuis, hoofdredacteur Bureau Regio: "De regionale omroepen staan samen met de NOS voor een betrouwbare en onafhankelijke publieke nieuwsvoorziening in Nederland. De regionale omroepen en hun journalisten bevinden zich in de haarvaten van onze samenleving en wonen, werken en leven tussen ons publiek, waardoor we weten wat er leeft. Het mooie is dat we elkaar aanvullen en versterken door kennis, informatie en content uit te wisselen en samen te produceren."

Het NOS Journaal Regio past in de ambitie van het kabinet om meer content van regionale omroepen onder de aandacht te brengen van een landelijk publiek. Tegelijkertijd is het een nieuwe stap in een samenwerking tussen de NOS en de regionale omroepen die al decennia bestaat.

Meer belangstelling voor regionaal nieuws

De samenwerking tussen de NOS en de regionale omroepen leidt tot meer belangstelling voor regionaal nieuws, blijkt uit cijfers over het online bezoek. In de eerste elf maanden van 2020 trokken de regionale artikelen bij de NOS 317 miljoen unieke bezoekers. Dat is ongeveer 11 procent van het totaal aantal bezoekers van NOS.nl.

NOS Journaal Regio wordt afwisselend gepresenteerd door Rob van Dijk (RTV Utrecht) en Nejifi Ramirez (AT5/NH/NOS). Vaste vervangers zijn Cindy de Koning (Omroep Gelderland en Omroep Brabant) en Daniel Godinho Veiga (RTV Oost).

Op NPO1 blijven de regionale blokken in het NOS Journaal van 12.00 en 15.00 uur bestaan.