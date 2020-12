250.000 Nieuw-Zeelanders misbruikt of mishandeld in zorginstellingen

Meer dan een kwart miljoen jongeren en kwetsbare volwassenen zijn mishandeld of misbruikt in zorginstellingen van de Nieuw-Zeelandse overheid of in kerkelijke zorginstellingen. Dat staat in een uitgebreid rapport van een door de overheid ingestelde onderzoekscommissie.

Het gaat om 256.000 slachtoffers, ruim 40 procent van het totale aantal Nieuw-Zeelanders dat tussen 1950 en 2019 in een zorginstelling verbleef.

Het misbruik vond vooral in weeshuizen en instellingen voor gehandicapten plaats. Onder de slachtoffers zijn naast gehandicapten ook arme kinderen en de inheemse Maori-bevolking. De meeste misbruikte kinderen waren tussen de 5 en 17 jaar oud, al zijn er ook gevallen bekend van slachtoffers die slechts negen maanden oud waren.

Duister hoofdstuk

Slachtoffers kregen te maken met fysiek geweld en seksueel misbruik. Zo werden sommige mannelijke patiënten in een psychiatrische instelling gedwongen vrouwelijke patiënten te verkrachten. Ook werden er elektrische schokken toegediend op geslachtsdelen en benen en werd er vaginaal onderzoek gedaan zonder concrete aanleiding.

Uit het rapport komt naar voren dat Maori-kinderen wellicht het ergst hebben geleden. Meer dan 80 procent van hen werd mishandeld of misbruikt.

Premier Ardern kondigde het onderzoek in 2018 aan. Ze zei toen dat Nieuw-Zeeland de confrontatie moest aangaan met een "duister hoofdstuk" in de geschiedenis van het land. Aanvankelijk werd er alleen naar staatsinstellingen gekeken, maar de focus werd verbreed naar kerkelijke zorginstellingen. Daar werd tussen de 21 en 42 procent van de kinderen mishandeld.

Niet veilig

De regering geeft toe dat de schaal waarop mishandelingen en misbruik hebben plaatsgevonden enorm is. "Alle kinderen die aan de zorg van de staat zijn toevertrouwd, moeten veilig zijn. Uit de getuigenissen blijkt maar al te vaak dat het tegengestelde het geval was", zei de minister van Overheidsdiensten Hipkins.

Hij zegt dat de overheid in het verleden een onevenredig groot deel van zijn energie besteed heeft aan het verdedigen van de daders. "Dat hebben we al veranderd. Nu werken we eraan om te kijken hoe een slachtoffergerichte aanpak kunnen ontwikkelen." Als het uiteindelijke rapport overhandigd wordt, wil Hipkins namens de Nieuw-Zeelandse overheid excuses aanbieden.