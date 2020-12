Grote winkelketens gaan ondanks lockdown toch weer open

De 400 winkels van winkelketen Action gaan vandaag weer open. Gisteren waren de filialen nog gesloten vanwege de lockdown, maar de keten ziet nu mogelijkheden om met een beperkt assortiment alsnog open te gaan. "We hebben het afgestemd met het ministerie van Economische Zaken en onze branchevereniging", aldus een woordvoerder.

Zo'n 40 procent van het assortiment bestaat volgens Action uit essentiële artikelen als was- en schoonmaakmiddelen, shampoo, handgel, wc-papier, dierenvoeding en eet- en drinkwaren. Alle niet-essentiële producten zijn afgedekt en zijn bij de kassa ook niet te scannen.

"In alle winkels hanteren we strikt de maatregelen ten aanzien van veilig winkelen, afstand bewaren en een maximaal aantal klanten per winkel", aldus de woordvoerder. "Ook staat er een medewerker bij de ingang en worden karretjes en mandjes schoongemaakt."

Volgens vakbond FNV overweegt ook Wibra vandaag de filialen weer te openen, met een kleiner assortiment. Medewerkers in winkels zeggen dat ze nog op informatie van het hoofdkantoor wachten. Op de website van het bedrijf is de melding dat winkels gesloten zijn inmiddels verdwenen.

Gisteren opende HEMA al alle filialen. Ook daar worden alleen essentiële producten verkocht. De rest is afgedekt.