Epidemiologen optimistisch: 'Als we ons tijdens Kerst aan regels houden, halen we het'

Om het lage risiconiveau te bereiken, moet ook de zorgcapaciteit voldoende zijn. Dat is het belangrijkste punt, zegt Rosendaal. "Het minimale dat je wil, is dat alle mensen die ziek worden, kunnen worden behandeld. Ook de patiënten met andere klachten dan corona." Momenteel is er genoeg capaciteit, maar dat was eerder op het randje, zegt hij. "Als de ziekenhuisopnames verder omhoog waren gegaan, was het kantje boord geweest."

De kans dat de strenge lockdown kan eindigen op 19 januari is dus reëel, volgens de epidemiologen. Maar juist dán breekt een belangrijke tijd aan. "In de zomer dachten we dat het virus weg was, maar in september bleek dat niet zo te zijn. Als we na 19 januari weer doen wat we afgelopen zomer deden, gaat het weer net zo hard fout," zegt Baidjoe. "De overheid moet niet de maatregelen loslaten onder politieke druk en hard werken aan de strategie die na de lockdown gaat volgen."

Zo moet de overheid ook in dialoog gaan met mensen over gedrag en bewustwording, benadrukt Baidjoe nogmaals. "Die groep demonstranten bij het Torentje eergisteren was misschien niet groot, maar ik maak me zorgen over de grotere groep mensen die de maatregelen niet begrijpen of er moeite mee hebben. We moeten er echt achter komen waarom dat is. Dat speelt straks mogelijk ook een rol bij de vaccinatiebereidheid."

Te vroeg juichen

Rosendaal verwacht dat na 19 januari, ook als we op een lager risiconiveau belanden, de maatregelen vergelijkbaar zijn met de gedeeltelijke lockdown. "Ze zullen strenger zijn dan in de zomer om een herhaling te voorkomen. We moeten niet te vroeg juichen, ook niet met het oog op een vaccin."