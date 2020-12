'Nederland na Scandinavische landen best in staat om uit coronacrisis te komen'

Nederland staat op de vierde plaats van landen wereldwijd die in een goede positie zitten om economisch te herstellen van de coronacrisis. Dat staat in het jaarlijkse Global Competitiveness Report van het World Economic Forum (WEF). Het WEF beoordeelde in totaal 37 landen waar ze genoeg informatie over konden verzamelen.

Finland staat op nummer 1, daarna volgen Zweden en Denemarken en dan dus Nederland. Op nummer 5 staat China, gevolgd door Canada. Nieuw-Zeeland, waar het virus net als in China zo goed als verdwenen is, volgt op plaats 7.

'Geavanceerde digitale economie'

Nederland scoort onder meer goed omdat het een geavanceerde digitale economie en digitale vaardigheden heeft, waardoor de economie in de lucht gehouden kan worden terwijl mensen vanuit huis werken.

Ook scoren we goed op het gebied van vaardigheden en opleidingen voor de toekomstige arbeidsmarkt. Volgens de onderzoekers heeft Nederland ook betrouwbare publieke instituties en goede sociale voorzieningen.

"Hoewel we nu in een harde lockdown zitten, is de Nederlandse economie dermate robuust dat die zich goed uit deze crisis kan transformeren", zegt onderzoeker Henk Volberda. "Je hoort nu economen zeggen dat de lockdown slecht is voor onze economie. Maar Nederland kan het goed aan. Het verwachte oplevingsvermogen is groot."

Belastingparadijs

Nederland scoort relatief slecht op het gebied van belastingen. Volgens Volberda moet de belasting op bedrijven, vermogen en arbeid in nationaal en internationaal verband worden aangepast. Volgens het Europees Parlement is Nederland een belastingparadijs.

Een ander verbeterpunt is dat Nederland meer moet investeren in onderzoek en innovatie, om ook in nieuwe markten te domineren. Ook is er meer aandacht nodig voor concurrentie en mededinging in nieuwe technologieën als kunstmatige intelligentie, big data en robotica.