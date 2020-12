Laatste 'gele' gebieden naar code oranje, geldt nu voor hele wereld

Aruba, Bonaire en Sint Maarten gaan van code geel naar code oranje. Dat heeft premier Rutte gezegd in een Kamerdebat over de coronamaatregelen. Het waren de laatste Caribische delen van het Koninkrijk die nog geen negatief reisadvies hadden. Volgens Rutte wordt het advies niet aangescherpt vanwege de situatie op de eilanden, maar vanwege de situatie in Nederland.

Naast de overzeese delen van het Koninkrijk hadden alleen de Canarische Eilanden nog geen negatief reisadvies, daarvoor gold code geel. Maar ook die gaan vanaf morgen op oranje (alleen noodzakelijke reizen).

Daarmee is de hele wereld nu oranje of rood. De premier roept mensen nogmaals op alleen echt noodzakelijke reizen te maken. "Als je nu nog zo onbeschaamd bent om op wintersport te gaan, dat is echt asociaal!"

Gesprek met vliegmaatschappijen

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat gaat luchtvaartmaatschappijen nogmaals wijzen op het negatief reisadvies voor de hele wereld. Verschillende partijen ergeren zich aan beelden van drukte op Schiphol, terwijl winkels en scholen dicht moeten.

Volgens Rutte is er, als dat gesprek onvoldoende effect heeft, alleen nog een algeheel vliegverbod mogelijk om in te grijpen. "Maar geloof me, dat wil niemand. We kunnen niet de hele burgerluchtvaart stilleggen."

KLM had net nog vier extra vluchten naar Bonaire ingepland voor rond Kerst, vanwege de populariteit. Of die doorgaan kon een woordvoerder nog niet zeggen.