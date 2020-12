KNVB zal seksspeeltjesbedrijf niet meer weigeren als shirtsponsor FC Emmen

Seksspeeltjesbedrijf EasyToys mag wat de KNVB betreft, langer dan één seizoen shirtsponsor van FC Emmen blijven. De voetbalbond heeft het sponsorreglement aangepast.

In september leidde de deal tussen Easy Toys en de Drentse eredivisieclub tot discussie. De KNVB vond deze shirtssponsor niet gepast. Maar na meerdere gesprekken met de voetbalbond kreeg FC Emmen uiteindelijk toestemming om de naam van het bedrijf voor één seizoen op het shirt te zetten.

Het sponsorreglement van de KNVB was gisteravond onderwerp van gesprek op een vergadering met alle clubs uit het betaald voetbal. Daar stelde de bond voor om de toetsing van sponsors in het vervolg alleen over te laten aan de Reclame Code Commissie. Een meerderheid van de clubs stemde met dat voorstel in.

'Taboes doorbroken'

Eigenaar Eric Idema van EasyToys zegt tegen RTV Drenthe dat hij tevreden is met het besluit. "We zijn blij dat we de discussie zijn aangegaan, taboes hebben doorbroken en er op een goede manier zijn uitgekomen. Het is goed dat een externe, onafhankelijke partij hier in het vervolg over gaat."

In de loop van dit seizoen gaan het erotiekbedrijf en FC Emmen in gesprek over een mogelijke verlenging van het hoofdsponsorschap.

Emmen staat momenteel laatste in de eredivisie.