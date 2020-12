Politie zoekt getuigen en beelden van beschieting Utrechts advocatenkantoor

De politie is op zoek naar mensen die meer weten over de beschieting van een pand aan de Maliebaan in Utrecht. Gisteren rond 13.15 uur werd gemeld dat er kogelgaten in een raam van het gebouw zaten.

In het pand huizen volgens RTV Utrecht onder meer advocaten Yassine Bouchikhi en Louis de Leon. Bouchikhi vertegenwoordigt een verdachte in het liquidatieproces Marengo rond Ridouan Taghi. De Leon was in het verleden onder meer advocaat van Klaas Otto, de oprichter van de motorbende No Surrender.

De politie komt graag in contact met mensen die iets opvallends hebben gezien in de buurt van het pand, rond de tijd van de melding of in de uren daarvoor. Ook zou de recherche graag camerabeelden ontvangen van mensen uit de buurt.

Sinds de melding is het onderzoek in volle gang. De kogelgaten zijn gevonden, maar meer dan dat is er niet bekend. "Op de inhoud van het onderzoek kunnen we op dit moment nog geen verdere toelichting geven", aldus de politie.

Ook advocaat De Leon tast nog in het duister. "Ik durf niet te zeggen wat de reden is, ik heb er weinig zicht op. Ik zou graag willen weten wie er achter zit", zei hij gisteravond tegen persbureau ANP.