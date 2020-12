Tientallen communistische partijcomités binnen Nederlandse bedrijven in China

Waar het databestand precies vandaan komt, is niet duidelijk. "Vermoedelijk gaat het om een lokale server van de Communistische Partij in Shanghai", zegt cybersecurity-expert David Robinson van Internet 2.0. De bestanden circuleerden op berichtenapp Telegram. Via IPAC, een alliantie van parlementariërs, kwamen de bestanden bij hem terecht. Namen, adressen, telefoonnummers en werkgevers waren eenvoudig door de NOS te verifiëren.

"Deze informatie zou toch alleen zichtbaar moeten zijn voor leden van het partijcomité?", luidt de reactie van een voormalig medewerker van chipfabrikant NXP, geconfronteerd met zijn persoonlijke informatie uit het Excel-document. Hij is een van de in totaal 45 medewerkers die op het moment van het lek in Shanghai waren aangesloten bij de partijcel van de Nederlandse halfgeleidergigant. Hij zegt inmiddels een andere baan te hebben.

Uit de lijst valt verder te achterhalen dat voedings- en chemiegigant DSM in Shanghai in 2016 twee partijcomités telde met in totaal 33 leden. Ook binnen ABN Amro (2 leden) en ASML (11) is een partijcomité opgetuigd, zo valt te lezen. Bij de Nederlandse chipmachinebouwer hebben onder meer medewerkers in 'customer support', verschillende engineers en een belangrijke IT-manager zich aangesloten bij het partijcomité. Welke activiteiten zij daarin precies ontplooien, is niet duidelijk. Betrokkenen willen er liever niet over praten.

Macht partijcomités binnen buitenlandse bedrijven beperkt

In de meeste gevallen gaat het om studiesessies over partij-ideologie, zegt een insider, die niet met zijn naam genoemd willen worden vanwege de gevoeligheid van de zaak. Anders dan bij Chinese staatsbedrijven lijkt de macht van partijcomités binnen de meeste buitenlandse bedrijven beperkt. In een eerdere enquête van de European Union Chamber of Commerce (EuCham), de lobbyclub van Europese bedrijven in China, stelde ruim een kwart van de ondervraagden dat de Communistische Partij "aanwezig'" is, maar 'niet actief' invloed uitoefent. 8 procent zegt dat dat wél zo is.

Gewezen wordt op vertragingen bij besluitvorming of de mogelijkheid om beslissingen te vetoën. 43 procent van de leden zei dat het bedrijfsklimaat wel "meer politiek" is geworden.

"De grootste druk die de partij uitoefent, gebeurt door bestuurders die naast hun werkzaamheden binnen het bedrijf ook een rol vervullen binnen de partij", zegt een bron in het bedrijfsleven. De invloed van de partijcomités lijkt, op dit moment, nog van ondergeschikt belang.

De meeste buitenlandse hightechbedrijven in China (zoals ook gebruikelijk is bij ambassades en consulaten) beschikken over zogeheten firewalls. Slechts een select deel van de werknemers, partijlid of niet, heeft daardoor toegang tot gevoelige informatie. Risico's voor lekken komen vooral van oud-werknemers die ervaring of bedrijfsgeheimen meenemen naar een ander bedrijf, zoals ASML ondervond.

Dat er ook bij Nederlandse bedrijven partijleden rondlopen, is niet verwonderlijk. Op Chinese scholen en universiteiten geldt dat de best presterende studenten vaak al ver voor hun afstuderen door docenten worden uitgenodigd lid te worden van communistische jeugdbewegingen. Iets dat door velen wordt gezien als een voorrecht.

NOS heeft contact opgenomen met de genoemde bedrijven. Zij konden op dit moment nog geen reactie geven op het nieuws.