Boko Haram eist ontvoering Nigeriaanse schooljongens op

De islamistische terreurgroep Boko Haram heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de ontvoering van zeker 300 leerlingen van een jongensinternaat in het noordwesten van Nigeria. In een audioboodschap zegt een man die zichzelf de leider van Boko Haram noemt, dat de ontvoering gericht is tegen het "on-islamitische westerse onderwijs".

Hij leverde geen bewijs voor zijn bewering dat de actie het werk is van Boko Haram. De Nigeriaanse autoriteiten hebben nog niet gereageerd op de boodschap.

De jongens werden vrijdag ontvoerd uit hun schoolgebouw in de plaats Kankara. Een aantal van hen wist te ontsnappen, maar zo'n 320 leerlingen zijn nog spoorloos. Volgens de onlinekrant Daily Nigerian, die ook de audioboodschap naar buiten bracht, gaat het om twee keer zo veel slachtoffers.

'Leger heeft ontvoerders omsingeld'

Volgens de Nigeriaanse autoriteiten is het leger op de hoogte van de verblijfplaats van de jongens en zijn de ontvoerders omsingeld. Er is steeds vanuit gegaan dat een criminele bende de jongens zou hebben ontvoerd, om ze tegen een hoog losgeld later weer vrij te laten. In het noordwesten van Nigeria zijn veel van dergelijke bendes actief.

Boko Haram (vertaald: westers onderwijs is verboden) ontvoerde in 2014 meer dan 200 meisjes uit een internaat in Chibok, in Noordoost-Nigeria. De helft van hen is terecht, tientallen anderen zijn in gevangenschap op videobeelden vastgelegd.

De strijd van Boko Haram voor een staat op sharia-grondslag heeft de afgelopen jaren aan 30.000 mensen het leven gekost.

Niet alleen in Nigeria, ook in andere landen in West-Afrika horen we steeds vaker over aanslagen van jihadistische organisaties. In de video leggen we uit hoe dat komt: