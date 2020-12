HEMA blijft open voor rookworst en taart

De winkels van HEMA blijven open, ook al staan warenhuizen niet op de lijst van zaken die open mogen blijven tijdens de lockdown. De keten dekt alle kleding, kerstartikelen en andere niet-levensmiddelen af en maakt het voor klanten alleen mogelijk om levensmiddelen te kopen.

"Wij denken op deze manier supermarkten te kunnen ontlasten en de drukte meer te spreiden", zegt een woordvoerder van het warenhuis. "We willen geen rijen en geen drukte in de winkels. Bij filialen met meerdere verdiepingen blijft alleen de benedenverdieping open. Sommige schappen zijn met linten afgezet."

Onder meer verzorgingsproducten, eten, koffie en wijn blijven te koop. Dat geldt ook voor bakkersproducten. Alleen al vandaag zouden er 1500 taarten via HEMA-filialen worden uitgeleverd. "We zijn de grootste banketbakker van Nederland. Het is raar om nu dicht te gaan", aldus de woordvoerder.

Het kabinet liet gisteren weten dat vanaf vannacht alleen winkels die essentiële spullen verkopen nog open mogen. Genoemd werden onder meer supermarkten, slagers en bakkers. HEMA zegt in overleg te zijn met de overheid. Onduidelijk is nog welke producten er precies wel en welke er niet mogen worden verkocht.