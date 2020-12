'Ontvoerders scholieren Nigeria omsingeld', onduidelijkheid over vermisten

In het noordwesten van Nigeria is het leger naar eigen zeggen bezig met een grote operatie tegen een bende die vrijdag een aanval uitvoerde op een jongensschool. Daarbij zouden ze scholieren hebben ontvoerd; meer dan 300 van hen worden naar verluidt nog vermist.

Ouders hebben zich verzameld bij de school in Kankara, in de deelstaat Katsina, in de hoop op goed nieuws over hun kinderen. Ook zijn er protesten van vooral vrouwen en kinderen, die eisen dat de overheid in actie komt, schrijft de Nigeriaanse krant The Guardian.

Persbureau Reuters sprak met jongens die wisten te ontsnappen. Sommigen lagen al in bed toen de aanvallers toesloegen. Een van hen vertelde dat ze plotseling schoten hoorden. "We dachten dat het soldaten waren die ons wilden beschermen, maar helaas waren het geen soldaten."

Een andere jongen vertelde dat hij op de vlucht sloeg en werd bedreigd met een mes. "Ik rende in een menigte, ze kregen me niet te pakken. Toen heb ik mijn kleren omgedraaid zodat ze me niet konden zien. Op dat moment zeiden ze dat ze iedereen die probeerde te ontsnappen zouden doden. Ik rende en klom over stenen, het bos in."

Onduidelijkheid over vermisten

Over de daders wordt gezegd dat het gaat om een criminele bende, die de ontvoeringen uitvoert voor losgeld, meldt de BBC. In de noordwestelijke regio zijn ontvoeringen voor losgeld schering en inslag. De andere kant van het land, het noordoosten, wordt geteisterd door extremistische moslims en het zuiden heeft te maken met aanvallen op olie-installaties.

Een woordvoerder van president Muhammadu Buhari zegt in gesprek met de BBC dat er een massale legerinzet is om de kinderen te bevrijden. Het leger zou op de hoogte zijn van waar de aanvallers zich bevinden, en wie ze vasthouden.

De aanvallers zouden zijn omsingeld. "De criminele elementen, bandieten, zullen worden vernietigd." Voor zover bekend is er nog geen eis tot losgeld neergelegd bij de autoriteiten.

Er is veel onduidelijkheid over hoeveel kinderen zijn ontvoerd. Er zijn ook berichten dat het gaat om een klein groepje van zo'n tien, maar waar de andere vermiste jongens dan zijn, is onduidelijk.

De gouverneur van Katsina heeft bevolen alle internaten voorlopig te sluiten.