'Werken op Schiphol is niet veilig door te sterke concurrentie'

Op Schiphol zijn de snelheid van het werk en lage kosten belangrijker dan de veiligheid van het personeel van onder meer beveiligings- en schoonmaakbedrijven, concludeert vakbond FNV na een enquête onder 1100 medewerkers.

Volgens de vakbond komt dat doordat er veel bedrijven op Schiphol actief zijn, die met elkaar concurreren om werk te behouden ten koste van het personeel. Er zijn acht afhandelingsbedrijven en vijf beveiligingsbedrijven die contracten hebben met de luchthaven.

Veilige plek

Schiphol zegt in een reactie dat in elke aanbesteding kwaliteit leidend is, en dat er ook wordt gekeken naar de prijs-kwaliteitverhouding. Ook zegt de luchthaven dat het wettelijk is toegestaan om dit aantal bedrijven actief te laten zijn op Schiphol, en dat het aan de overheid is om dat aantal te beperken als die wens bestaat.

"De veiligheid waar FNV een punt van maakt, die waarneming hebben wij niet", zegt een woordvoerder van de luchthaven. "Op basis van gesprekken die wij voeren met bedrijven is Schiphol een veilige plek." De luchthaven gaat de enquête wel bekijken, en als er concrete voorbeelden zijn gaan ze in gesprek, zegt de woordvoerder.

Vervuilde lucht

Veiligheidsincidenten die zijn gemeld in de enquête zijn onder meer te hard rijden en aanrijdingen met schade aan vliegtuigen tot gevolg. Ook zouden veel respondenten last hebben van rug-, nek- en schouderklachten en wordt het werken in vervuilde lucht van opstartende en taxiënde vliegtuigen genoemd als probleem.

Later vandaag voeren dertig medewerkers actie op Schiphol voor betere arbeidsvoorwaarden.