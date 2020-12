Nieuw-Zeeland wil 'reisbubbel' met Australië

Er komt als het aan Nieuw-Zeeland ligt een zogenoemde reisbubbel met Australië. Dat betekent dat inwoners van beide landen heen en weer kunnen reizen zonder twee weken in quarantaine te moeten. De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern zette de plannen uiteen tijdens een persconferentie.

Het is de bedoeling dat de reisbubbel in het eerste kwartaal van volgend jaar wordt ingevoerd. De Australische regering moet het plan nog goedkeuren. De Australiërs laten wel al weten open te staan voor de reisbubbel, maar dan moet het aantal besmettingen niet oplopen.

Morgen reist de minister die in Nieuw-Zeeland verantwoordelijk is voor de aanpak van de coronacrisis naar Australië om met zijn collega daar te praten over de plannen. Het besluit van Nieuw-Zeeland om een reisbubbel toe te staan volgt op het besluit van de Australische deelstaat Queensland om de grens met het buurland open te stellen.

Nieuw-Zeeland werd zoals vrijwel alle landen op de wereld geteisterd door de coronapandemie, maar dankzij een zeer streng beleid wist het land de schade te beperken. Premier Ardern dankte tijdens de persconferentie haar landgenoten voor hun reactie op de pandemie. "Ik ben ongelooflijk trots op wat ons team van vijf miljoen heeft bereikt", zei ze.