Eerste Nederlandse getuigenis uit Sobibor gevonden

Schelvis was één van de 18 Nederlandse overlevenden van Sobibor. Na zijn pensioen werd het zijn missie om meer bekendheid te krijgen voor de gruwelijkheden in Sobibor. Veel van wat nu bekend is over Sobibor is te danken aan Schelvis. Hij overleed in 2016.

Een brief per post versturen kon niet in de dagen van de bevrijding. Schelvis gaf de brief mee aan Nico Staal die was bevrijd in concentratiekamp Dachau en met een Rode Kruis-missie op weg was naar Nederland. De eerste plaats van overnachting was Vaihingen. Schelvis en Staal troffen elkaar daar. Schelvis schreef drie adressen op de enveloppe, in de hoop dat er op één van die adressen nog iemand in leven was.

De eerste geadresseerde op de enveloppe was de familie Stroz op de Nieuwe Prinsengracht in Amsterdam. Daar woonden zijn oom, tante en neef Karel. 75 jaar later heeft Karel Stroz de brief alsnog ontvangen. Hij vertelt verwonderd te zijn toen het Verzetsmuseum hem belde over de ontdekking.

Karel Stroz leest voor uit de brief van Jules Schelvis: