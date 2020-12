'Reiskosten- of thuiswerkvergoeding straks per dag bijhouden'

Werkgeversvereniging AWVN roept bedrijven op om personeel per dag te laten bijhouden of ze recht hebben op een vergoeding voor reiskosten of voor thuiswerken. De verwachting is dat volgend jaar mensen met een kantoorbaan vaker zullen wisselen tussen thuiswerken en naar kantoor gaan. Daar moet het vergoedingensysteem op worden aangepast, vinden werkgevers.

Dit jaar mogen bedrijven vanwege de crisis nog een belastingvrije reiskostenvergoeding geven, ook al werken medewerkers thuis door corona. Vanaf 1 januari mag dat niet meer. Je mag die vergoeding dan alleen belastingvrij krijgen als je ook echt naar kantoor reist. Tegelijkertijd gaan er steeds meer stemmen op voor een thuiswerkvergoeding en hebben sommige grote werkgevers die al ingevoerd.

'Waarjewerkt-budget'

De ANWB heeft recent besloten dat werknemers een vergoeding gaan krijgen afhankelijk van waar ze die dag werken. In een app kunnen ANWB'ers aanklikken dat ze thuiswerken; dan krijgen ze 2 euro. Ook kunnen ze via gps hun woon-werkverkeer registreren of handmatig invoeren. Dan krijgen ze dus een reiskostenvergoeding, afhankelijk van het aantal kilometers.

Werkgeversvereniging AWVN verwacht en hoopt dat veel bedrijven zo'n systeem gaan invoeren. "Wij adviseren onze leden om die kant op te gaan en hier geld voor beschikbaar te maken", zegt Jannes van der Velde van AWVN. "We noemen dat het waarjewerkt-budget."

Budgetinstituut Nibud heeft berekend dat een werknemer dagelijks zo'n 2 euro kwijt is aan thuiswerken. "Dat lijkt ons alleszins redelijk", aldus Van der Velde. Die 2 euro gaat op aan bijvoorbeeld licht en verwarming, koffie en wc-papier.

Probleem: 80 procent belasting

Nadeel is dat er geen speciale regeling is waarmee werkgevers de thuiswerkvergoeding belastingvrij mogen geven, zoals ook de reiskostenvergoeding. De ANWB moet daardoor 80 procent belasting betalen. Die 2 euro kost de ANWB dus 3,60 euro.

"De regels houden nog geen rekening met de wijzigingen in onze manier van werken door corona, hopelijk verandert dat", zegt Jan Jaap Krijtenburg, HR-manager bij ANWB.

Werkgeversvereniging AWVN wil ook dat de thuiswerkvergoeding standaard belastingvrij wordt. "Anders gaat dit erg in de papieren lopen voor bedrijven", aldus Van der Velde. "Als die belasting moeten blijven betalen, zal dat een remmend effect hebben op het aantal thuiswerkvergoedingen. Dat zou erg spijtig zijn voor al die thuiswerkers."

'Faciliteer thuiswerk juist beter dan reizen'

Ook verzekeraar VGZ vindt dat, nu thuiswerken een blijvertje lijkt, de vergoeding daarvoor niet belast moet worden. Al vroeg in de coronacrisis, in mei, ging de verzekeraar een thuiswerkvergoeding van 75 euro bruto per maand betalen. "Omdat fiscale regels hier niet goed in voorzien, had dit tot gevolg dat de thuiswerkvergoeding een bruto vergoeding is."

"Inmiddels zijn we negen maanden verder en vinden wij het niet logisch dat reiskostenvergoedingen fiscaal vrijgesteld zijn, terwijl dat voor thuiswerkvergoedingen niet geldt", aldus VGZ. "Moet je thuiswerken niet juist beter fiscaal faciliteren dan reizen? Juist omdat meer thuiswerken kan bijdragen aan de vermindering van files, CO2- en stikstofuitstoot."

Kabinet: genoeg vrijstelling

Maar het kabinet vindt dat er voldoende mogelijkheden zijn om werknemers een onbelaste thuiswerkvergoeding te geven, via de zogeheten 'vrije ruimte'. Ze mogen personeel jaarlijks onbelast geld, dingen of diensten leveren, zoals een kerstpakket, personeelsfeest, bedrijfsfitness of fiets van de zaak.

De waarde daarvan mag komend jaar rond de 1,5 procent zijn van wat een bedrijf aan lonen uitgeeft. Komt een werkgever daarboven uit, dan moet die over dat bedrag dus 80 procent belasting betalen.

Geen feestjes, dus ruimte

"Omdat er nu geen feestjes en dergelijke kunnen worden gevierd, is de inschatting van het kabinet dat er nog voldoende vrije ruimte is waarbinnen werkgevers de werknemers een onbelaste vergoeding kunnen geven", aldus een woordvoerder van het ministerie van Financiën.

"Sommige werkgevers hebben inderdaad nog vrije ruimte over, maar veel gebruiken die al helemaal", zegt Van de Velde van de AWVN. "Maar dit moet niet in een discussie over wel of geen vrije ruimte verzanden."

'Het kost geen geld'

Volgens de werkgeversvereniging willen zowel werknemers, werkgevers als de overheid dat er meer thuisgewerkt wordt. "Zeker nu met corona, maar op de lange termijn kan het het fileproblemen oplossen. Een belastingvrije thuiswerkvergoeding is een makkelijke manier om dit te stimuleren, dus wat is het probleem? Het kost de overheid geen geld, want het komt alleen maar in de plaats van een belastingvrije reiskostenvergoeding."