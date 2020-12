Duitsland vanaf woensdag 3,5 week in strenge lockdown

In Duitsland is een akkoord bereikt over een strengere lockdown. De nieuwe maatregelen gaan woensdag in en duren tot 10 januari. Bondskanselier Merkel vindt dat het huidige pakket aan maatregelen niet voldoende is om het aantal besmettingen terug te dringen.

"Er moet dringend actie worden ondernomen", zei Merkel na afloop van een spoedoverleg met de premiers van de deelstaten. Merkel maakte na dat overleg bekend dat niet-essentiële winkels dicht moeten en ook scholen mogelijk zoveel mogelijk sluiten. Leerlingen en kinderen die naar de opvang gaan moeten zoveel mogelijk thuisblijven.

Ook de kappers gaan dicht. Daarnaast mag er buitenshuis geen alcohol gedronken worden en moeten mensen zoveel mogelijk thuiswerken. De verkoop van vuurwerk wordt verboden.

Gedeeltelijke lockdown

Er was al een gedeeltelijke lockdown van kracht in Duitsland. Zo was de horeca al dicht, maar bleven scholen en winkels open. Toch komen er dagelijks nog tienduizenden nieuwe besmettingen bij. Dat zorgde voor druk op de politiek om met nieuwe maatregelen te komen.

Het aantal geregistreerde besmettingen steeg de afgelopen 24 uur met ruim 20.000. In totaal zijn er nu meer dan 1,3 miljoen mensen besmet met het longvirus. Bijna 22.000 mensen stierven aan de gevolgen van het virus.