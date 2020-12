Aangespoelde grote blauwe haai terug in Noordzee

De grote blauwe haai die was aangespoeld op het strand van Ouddorp is teruggezet in de Noordzee. De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij heeft het dier gisteravond op open zee vrijgelaten, waarna het meteen wegzwom.

De haai van 1,86 meter werd gistermiddag voor het eerst gezien op het strand. Omdat het niet meteen lukte het dier terug in zee te brengen, heeft het Reddingsteam Zeedieren NL het met een speciale dolfijnenkist overgebracht naar diergaarde Blijdorp.

Uit een medische controle bij Blijdorp bleek dat de haai sterk genoeg was om het terugzetten in de Noordzee te overleven. Om de overlevingskans te vergroten is besloten dat zo snel mogelijk te doen.

Volgens het Reddingsteam Zeedieren NL is het heel bijzonder dat er in Nederland een levende haai aanspoelt én het overleeft.